بالوثيقة..اطلاق سراح المعتقل حسام الزيرجاوي وتسليمه للحشد

2020/12/26 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل مراسل العالم في العراق على وثيقة تبين اطلاق سراح عضو عصائب اهل الحق وتسلميه للحشد....

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