شاهد.. يربي أسودا مفترسة ويعيش معها بشكل طبيعي!

2020/12/26 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار رجل عراقي تربية الأسود في حديقة منزله ، ومنها الأسود الأفريقية لأنها تتكيف بسهولة أكثر مع البيئة المحيطة بها، وذلك بسبب تشابه درجات الحرارة بين...

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