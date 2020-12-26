2020/12/26 | 13:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يعلن انتهاء الازمة بين العصائب والحكومة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 13:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يعلن انتهاء الازمة بين العصائب والحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يعلن انتهاء الازمة بين العصائب والحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).