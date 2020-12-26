2020/12/26 | 13:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن العاصمة بغداد آمنة، ولا يوجد أي تهديد لها.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر ،لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني”، لافتاً إلى أن “العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية وهي تعمل بجهد كبير ،وأيضاً قطعات الحشد الشعبي ،والقطعات التابعة إلى وزارة الأمن الوطني ،وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى ،التي تعمل بكفاءة وإمكانيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).