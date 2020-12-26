الأمن الوطني: القبض على انتحاري خطط لتفجير خلال رأس السنة

2020/12/26 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، إلقاء القبض على انتحاري خطط لتفجير نفسه خلال احتفالات رأس السنة.

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