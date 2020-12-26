2020/12/26 | 14:06 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 ديسمبر 2020 | 01:41 مساءً

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بعد اعتقال قيادي بالعصائب..



الخزعلي: جرى معالجة الموضوع بالعقل والحكمة

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت، على اعتقال مسؤول الوحدة الصاروخية في العصائب حسام الازيرجاوي يوم امس.

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