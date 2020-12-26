العمليات المشتركة: لا يوجد اي تهديد في بغداد

2020/12/26 | 14:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة يوم السبت، عدم وجود اي تهديد في العاصمة بغداد، لافتة الى انها كثفت الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ.

وقال تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة خلال تصريح صحافي تابعه PUKmedia: ان قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر، لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني، موضحا، ان العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية وهي تعمل بجهد كبير، وأيضاً قطعات الحشد الشعبي، والقطعات التابعة إلى وزارة الأمن الوطني، وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، التي تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جدا.

واكد ان قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد أجرى يوم أمس جولة ليلية في العاصمة بغداد.

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