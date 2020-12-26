انجاز 65% من اعمال المستشفى الكرفاني للعتبة الحسينية في الرمادي

2020/12/26 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/الانبار..اعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ،السبت، عن انجاز نسبة 65% من اعمال مستشفى المستشفى الكرفاني للعتبة الحسينية في مدينة الرمادي .وقال العاني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” العتبة الحسينية المقدسة وباشراف من دائرة صحة الانبار انجزت ما نسبته 65% من اعمال المستشفى الكرفاني المخصص لمصابين بفيروس كورونا ، ضمن خطة انشاء مستشفيات صحية تساهم في معالجة المصابين بالمرض “.واضاف ان” المستشفى يسع لـ 150 سرير وبمساحة تقدر بـ 3 دونم ومجهز بأحدث الاجهزة الطبية ذات المواصفات العالمية واجهزة لمراقبة المرضى وغسل الكلى وصالة للعمليات فضلا على ان المستشفى يعمل على نظام تبريد وتهوية تعمل بالضغط السالب ومصمم وفق احدث التصاميم ، موضحا ان” الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح المستشفى “.يشار الى ان العتبة الحسينية المقدسة تبرعت بمستشفى كرفاني لمحافظة الانبار لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.



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