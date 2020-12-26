رديالى تنفي اغلاق منفذ حدودي مع ايران بسبب” كورونا المتحولة”

2020/12/26 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..نفى مسؤول حكومي في ديالى، السبت، اغلاق منفذ حدودي مع ايران بسبب كورونا المتحولة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى يعمل على مدار الساعة ولاصحة لاغلاقه لاي سبب كان سواء بسبب مايسمى بكورونا المتحولة او غيرها”.واضاف الخزاعي،ان” المنفذ لايزال يعمل بنصف طاقته حتى الان بسبب تاثير منافذ كردستان القريبة منه وخاصة برويز خان ضمن حدود السليمانية مؤكدا بان المنفذ مخصص لدخول البضائع والمواد باستثناء الزراعية لوجود رزنامة تضم انواع من المحاصيل يمنع استيرادها بموجب قرارات وزارة الزراعة”.فيما اشار علوان العبيدي مخلص كمركي الى ان” 50% من البضائع التي تدخل منفذ مندلي هي المواد الغذائية الاساسية خاصة وان سعر صرف الدولار دفع الى رفع كبير للاسعار ما دفع التجار الى زيادة وتيرة الاستيراد لوجود اقبال على شراها”.واضاف العبيدي،ان”70% من التجار ذهبوا الى منافذ كردستان بسبب اليات العمل والمرونة خاصة فاتورة الضريبة وامكانية استيراد كل شي تقريبا دون اي رزنامة محددة وخاصة المتعلقة بالمواد والمحاصيل الزراعية”.ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودية الهامة في شرق العراق افتتح قبل سنوات بعد اغلاقه لاكثر من 3 عقود متتالية.



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