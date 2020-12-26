إحباط محاولة تهريب 20 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم الأوسط

2020/12/26 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة عن ضبط (5) حاويات حجم 40 قدم ، بناءا على المعلومات الوارده من جهاز المخابرات الوطني وشعبة الاستخبارات في الميناء.

شكلت لجنة للكشف أعضاؤها شرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات وجهاز المخابرات، فضلاً عن ممثل البحث والتحري / هيأة المنافذ الحدودية، والتي تم الكشف عليها وتبين وجود عجلات دون الموديل عدد (20) لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة .

تم ختم الحاويات بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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