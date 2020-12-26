2020/12/26 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت (26 كانون الأول 2020)، القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار مفاصل جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات؛ تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين و ديالى من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى".

وأضاف، أن "الجهاز ألقى القبض وفق اوامر قضائية على افراد المفرزة الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلاً عن القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)".

وأشار البيان، إلى أنه "تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد، وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يقبض على انتحاري خطط لتفجير نفسه خلال احتفالات رأس السنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يقبض على انتحاري خطط لتفجير نفسه خلال احتفالات رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).