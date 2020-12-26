استئناف تدفق المسافرين بمنفذ

2020/12/26 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام جمارك منفذ باشماق في مدينة مريوان الحدودية (غرب البلاد)، استئناف عبور المسافرين من كردستان العراق عبر هذا المنفذ الحدودي الى إيران اعتب...

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