الأمن الوطني يعتقل انتحارياً كان يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد

2020/12/26 | 14:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

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