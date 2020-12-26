لا يوجد أي تهديد لها.. العمليات المشتركة: بغداد آمنة وكثفنا الجهد لملاحقة مطلقي الصواريخ

2020/12/26 | 14:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ان العاصمة بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها، فيما اشار الى تكثيف الجهود لملاحقة مطلقي الصواريخ.

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