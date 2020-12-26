التجارة: تخصيصات كاملة للبطاقة التموينية في موازنة 2021 المقبل و507 مليار للفلاحين والمزارعين

2020/12/26 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- طمأنت وزارة التجارة، اليوم السبت، المواطنين بخصوص مفردات البطاقة التموينية، والفلاحين حول مستحقاتهم المالية للموسم الحالي والموسم المقبل.وقالت الوزارة في بيان رسمي ، إن “الحكومة خصصت 507 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الحالي، وستباشر الوزارة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل توزيع تلك المبالغ بين مستحقيها بعد […]

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