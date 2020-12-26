ريال مدريد يخطط لضم مدافع برتغالي بالميركاتو الصيفي المقبل

2020/12/26 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفادت تقارير صحفية اسبانية، السبت، بأن مسؤولي ريال مدريد، يخططون لعقد صفقة برتغالية، في خط الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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