2020/12/26 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- فصحت وزارة الزراعة عن خططها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالمنتجات المحلية.وقال الناطق الإعلامي للوزارة، حميد النايف، في تصريح ، إن “القطاع الزراعي اليوم في نمو متصاعد من خلال الدعم الحكومي والبرلماني من خلال اللجنة الزراعية البرلمانية، من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم”.وبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شعير إلى إيران وطماطم إلى السعودية..



العراق يتلقى عروضاً مغرية لبيع المحاصيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعير إلى إيران وطماطم إلى السعودية.. العراق يتلقى عروضاً مغرية لبيع المحاصيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعير إلى إيران وطماطم إلى السعودية.. العراق يتلقى عروضاً مغرية لبيع المحاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).