العراق يحاول استغلال تخفيض الدينار لصالح المنتج المحلي وإيران لديها رأي مغاير

2020/12/26 | 14:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

من بين أهم القضايا المتعلقة بملف تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، برزت ـحاديث عن إماكنية الاستفادة من هذه الخطوة في حل مسألة الاستيراد العراقي "المبالغ به" وما تسبب به من خروج مليارات الدولارات من العملة الصعبة من البلاد، حيث يبرز التحدي الواضح بشأن تعزيز المنتج المحلي وتقليل الاستيراد، خصوصًا وـن ارتفاع قيمة الدولار ستؤثر بشكل مباشر على أسعار البضائع المستوردة وتصبح أعلى ثمنًا من المنتج المحلي.

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ العراقية المشتركة إن تخفيض قيمة الدينار العراقي له تأثير ضئيل على التجارة بين إيران والعراق

وبينما تكشفت تحركات برلمانية على تعزيز المنتج الوطني خلال الفترة المقبلة، تقف إيران التي تعتبر أكثر البلدان تصديرًا للعراق، في موقع واثق من عدم تأثر صادرتها إلى العراق بهذا الشأن، بل تتحدث عن الحصول على فائدة جانبية.

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وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولًا العام المقبل، لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر بالعراق، لا سيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، سيعطي محفزًا لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له".

وأضاف أن "معامل الأسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، وخصوصًا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة إلى موضوع العمالة".

وأشار إلى أن "الكثير من المواد الإنشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الأجنبي هذا من جانب، أما الجانب الثاني، فيحتاج من مؤسسات الدولة بوضع ضوابط معينة بشرط الجودة للنهوض بالإنتاج المحلي"، مطالبًا أن "يكون المنتج المحلي ذا جودة عالية وضمن شروط مقبولة".

وشدد على "أهمية التعامل مع الأزمات بإدارة سليمة، لصنع منجزات عظيمة، حيث هناك معامل الالمنيوم والبتروكيمياويات والكثير من المشاريع المعطلة".

خطوة إيجابية إضافية لإيران!

من جانبه، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل أسحاق، عن جانب إيجابي في تخفيض قيمة الدينار العراقي.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، عن آل أسحاق، وتابعها "ألترا عراق"، فإن الأخير قال إن "تخفيض قيمة الدينار العراقي شأن داخلي للبلاد، وهم يقولون إن ذلك من مصلحة الميزانية وقضايا أخرى، وهذا له تأثير ضئيل على التجارة بين إيران والعراق".

واستدرك: "لكن في استيراد البضائع العراقية ستزداد قدرتنا على المناورة، وإذا افترضنا أن مبادلاتنا ستكون بالدينار فسيكون ذلك في مصلحتنا، وسيتم توفير المزيد من الدنانير للمسافرين والحجاج، لكن ليس له تأثير خاص على الصادرات، فالمزيد من الدنانير يصل إلى التجار الإيرانيين، لكن الدينار أقل قيمة".

وتابع قائلاً: "نظرًا لعدم وجود العديد من السلع المستوردة من العراق، ونقوم بتصدير معظمها إلى هذا البلد بشكل عام، لن يكون لتجارتنا تأثير كبير".

وعن تواجد دول أخرى في السوق العراقي، قال آل أسحاق، إن "السعوديين والمصريين يجرون استعداداتهم الأولية لدخول السوق العراقية، ولا توجد منافسة بينهم وبين إيران، ولكن على كل حال منافسينا في العراق يتزايدون".

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إن منافسي إيران في العراق يتزايدون

واعتبر أنه "كلما كان الوضع في العراق طبيعيًا وآمنًا، كان الوضع أكثر تنافسية، ومع هدوء الأوضاع في العراق، سيدخل الأوروبيون بالتأكيد هذه السوق".

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