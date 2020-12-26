2020/12/26 | 14:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر.. مصرع 7 أشخاص في حريق داخل مستشفى مخصص لمصابي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. مصرع 7 أشخاص في حريق داخل مستشفى مخصص لمصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. مصرع 7 أشخاص في حريق داخل مستشفى مخصص لمصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).