بحث أميركي: فيتامين “دي” يقلل الوفيات بين المصابين بكورونا بنسبة 90 بالمئة

2020/12/26 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف بحث علمي جديد عن قدرة فيتامين دي على التقليل من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

قناة فوكس نيوز الأميركية نقلت عن بيتر أوزبورن وهو باحث في مركز أوريجنز للتغذية في ولاية تكساس اشارته الى امكانية منع تسع حالات وفاة من بين كل عشر، إذا كان لدى المتوفين مستويات كافية من فيتامين دي، مضيفا ان المصابين الذين يعانون من نقص في ذلك الفيتامين ارتفعت احتمالات احتياجهم لاستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي عند اصابتهم بالفيروس، في حين أكدت الدراسة ان تلافي النقص ممكن، من خلال التغذية الجيدة والمكملات التي تحتوي على الفيتامين إضافة الى التعرض للشمس لأكثر من عشرين دقيقة يوميا.

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