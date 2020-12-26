العمليات المشتركة توضح حقيقة تعرض بغداد لتهديد

2020/12/26 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أن العاصمة بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها ،ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر ،لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني”.

وأضاف الخفاجي، ان “العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية وهي تعمل بجهد كبير ،وأيضاً قطعات الحشد الشعبي ،والقطعات التابعة إلى الأمن الوطني ،وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى ،التي تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جداً”، مؤكداً أن “بغداد آمنة ،ولا يوجد تهديد لها “.



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