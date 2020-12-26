2020/12/26 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنه “نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار مفاصل جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين وديالى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك خلية ارهابية بينها انتحاري ينوي تفجير نفسه خلال اعياد الميلاد في بغداد المركز الخبري الوطني.

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