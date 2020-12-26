الأمن الوطني يعلن تفكيك مفرزة 'ارهابية' بينهم انتحاري

2020/12/26 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الأمن الوطني، السبت، تفكيك مفرزة "ارهابية" بينهم انتحاري كان يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة.

وذكر الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (26 كانون الاول 2020)، أنه "نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار مفاصل جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات؛ تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين و ديالى من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد".

وأضاف البيان، أنه تم كذلك "القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)؛ اذ دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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