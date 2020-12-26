2020/12/26 | 14:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المديرية العامة لصحة اربيل يوم السبت، الانباء التي تحدثت عن وصول السلالة الجديدة من كورونا في المدينة، واصفة اياها بانها لا تمت للحقيقة بصلة

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن سامان سليمان مسؤول اعلام المديرية قوله: ان السلالة الجديدة لكورونا اجتاحت بريطانيا وعدة دول اوروبية، موضحا، ان مدينة اربيل لم تسجل اية اصابة بالفايروس الجديد.

واضاف: ان الانباء التي تتحدث عن وصول السلالة الجديدة من كورونا الى اربيل ، لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدا ان صحة اربيل تعلن رسميا احصائيات كورونا ولن تخفي اي شي حولها.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت انباء عن تسجيل اصابتين بالسلالة الجديدة لكورونا بمستشفى " رزكاري" في مدينة اربيل .

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اربيل تنفي وصول السلالة الجديدة لكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اربيل تنفي وصول السلالة الجديدة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).