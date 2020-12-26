الداخلية تنفي صحة كتاب تحدث عن تسليم ’’متهم’’ إلى جهة أمنية أخرى - عاجل

2020/12/26 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص تسليم أحد المتهمين بعد تداول كتاب مزور جملة وتفصيلا تضمن معلومات كاذبة حول عزم الوزارة تسليم المطلوب .وتؤكد وزارة الداخلية أن ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها هي حالة ليست بجديدة تهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم ابطال الداخلية في قيامهم بواجبهم وحرصهم على أمن واستقرار العراق وسوف لن ندخر جهدا في تقديم اولائك المزورين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

يتبع.



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