بالوثيقة.. أمر استقدام بحق مسؤول محلي سابق وموظفة في بلدية الديوانية

2020/12/26 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

وجهت محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة، أمراً باستقدام مذكرة استقدام بحق مدير بلدية الديوانية السابق وموظفه.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق الديوانية، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها تتضمن :"تبليغ الممثل القانوني في مديرية بلدية الديوانية امام المحكمة لتدوين اقواله، وضبط جميع ما مجود في حاسبة الطلبات بموجب قرص الـCD وقوائم ورقية مطابقة لمحتويات القرص والحاسبة ويتم التوقيع عليه من قبل الموظف المختص".

واضافت الوثيقة :"تبليغ المتهمين كل من (سفيان عبد العزيز، وتضامر صادق كناوي)، الصادر بحقهم أمر استقدام وفق المادة 331 عقوبات امام المحكمة (دائرة المحقق القضائي)".

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