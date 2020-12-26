مصرع 3 أشخاص وجرح 2 آخرين في نزاع عشائري شمالي البصرة

2020/12/26 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح اثنان اخران في نزاع عشائري بمنطقة ابي صخير التابعة لقضاء الهارثة شمالي البصرة .وذكر مصدر امني " ان نزاعا بين عشيرتين تجدد ليلة البارحة اثر مشاجرة بين شخصين يعملان في شركة اهلية استخدمت فيه اسلحة مختلفة اسفر عن مصرع 3 اشخاص وجرح اثنين من العشيرتين .

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