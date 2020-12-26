2020/12/26 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القى جهاز الأمن الوطني القبض على انتحاري يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة.وذكر الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين و ديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلاً عن القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)؛ الذين اعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ ./انتهى7

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