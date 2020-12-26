قتلى وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

2020/12/26 | 14:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون فضلا عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال عاصمة الجمهورية الاسلامية الإيرانية طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.

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