الداخلية تنفي المعلومات الواردة بكتاب مزور عن تسليم أحد المطلوبين

2020/12/26 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت وزارة الداخلية، المعلومات الواردة بكتاب مزور عن تسليم أحد المطلوبين بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص تسليم أحد المتهمين بعد تداول كتاب مزور جملة وتفصيلا تضمن معلومات كاذبة حول عزم الوزارة تسليم المطلوب”.

واكدت وزارة الداخلية أن “ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها هي حالة ليست بجديدة تهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم ابطال الداخلية في قيامهم بواجبهم وحرصهم على أمن واستقرار العراق وسوف لن ندخر جهدا في تقديم اولائك المزورين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

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