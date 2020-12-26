وصول أول شحنة من اللقاحات إلى إيطاليا

2020/12/26 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العاصمة الإيطالية روما، تحت حراسة عسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع صباح اليوم السبت أن الشاحنة التي تنقل اللقاح وصلت مساء أمس الجمعة إلى إحدى الثكنات العسكرية، التابعة لقوات الدرك الوطني الإيطالية بشمال روما.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الشاحنة التي تقل جرعات من لقاح “فايزر-بيونتيك”، التي تم تسليمها من بلجيكا، والتي وصلت إلى الثكنة العسكرية، تحت حراسة سيارات تابعة لشرطة قوات الدرك الوطني الإيطالية.

وتعتزم إيطاليا البدء في التطعيم باللقاح يوم الأحد المقبل في العاصمة.

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