الفتح يدعو الحكومة لتقديم شكوى للامم المتحدة بشأن عفو ترامب عن مجرمي بلاك ووتر

2020/12/26 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعا تحالف الفتح، السبت، الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية لاقامة شكوى لدى الامم المتحدة بالضد من قرار الرئيس الامريكي ترامب الذي يعفوا عن مجرمي بلاك ووتر.

وقال عضو التحالف مختار الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “شركة بلاك ووتر ارتكبت ابشع الحرائم بحق الشعب العراقي في ساحة النسور ولا يمكن التغافل عن تلك الجريمة”، لافتا الى ان “عفو ترامب عن مجري بلاك ووتر يحب الوقوف عنده والرد من قبل الحكومة”.

واضاف ان “الحكومة يقع على عاتقها محاسبة امريكا على هذا القرار وعدم التزام الصمت كمل فعلت سابقا مع جريمة اغتيال قادة النصر”، داعيا “الحكومة ووزارة الخارجية لاقامة شكوى لدى الامم المتحدة بالضد من قرار الرئيس الامريكي ترامب الذي يعفوا عن مجرمي بلاك ووتر المتسببين بقتل العراقيين”.

واكد الناشط والمناهض للحرب في الولايات المتحدة ويلي تو إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن المتعاقدين العسكريين المسجونين بسبب مذبحة مدنية في بغداد سيشجع الجنود الأمريكيين على ارتكاب المزيد من الفظائع.



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