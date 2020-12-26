2020/12/26 | 14:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد العراق يسجل اقل عدد اصابات بفايروس كورونا منذ اشهر حيث بلغ عدد الاصابات اقل من الف اصابة (٨٣٦) اصابة فقط اليوم السبت”.

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