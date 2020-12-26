الأردن.. توقيف صحافي على خلفية مقال عن

2020/12/26 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر قضائي أردني اليوم السبت توقيف مالك موقع إخباري على خلفية نشره مقالا ادعى فيه أن مسؤولين أردنيين تلقوا لقاح كورونا من دون إعلان رسمي.

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