رداً على الحظر الأميركي.. إيران تحل معضلة استيراد لقاح كورونا

2020/12/26 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد

الناصر همتي، أن بلاده خصصت 200 مليون

يورو، أي ما يعادل 244 مليون دولار،

لاستيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

همتي كتب على حسابه في إنستغرام: "إننا

على اتصال مباش

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