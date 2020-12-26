العراق يسجل اقل معدل اصابات بكورونا

2020/12/26 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم السبت، عن تسجيل أقل معدل لإصابات بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات التي سجلت خلال الـ 24 ساعة ماضية بلغت 836 حالة، لافتة الى تسجيل 12 حالة وفاة.

واضافت: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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