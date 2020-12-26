ريال مدريد يعلن وفاة لاعب سابق في النادي

2020/12/26 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي ريال مدريد الإسبانى، وفاة أنطونيو خينتو، شقيق الرئيس الفخرى للنادى الملكى فرانسيسكو خينتو، الذى لعب فى صفوف الفريق فى بداية ستينيات القرن الماضي، وحصل مع الفريق على بطولتي الدورى الإسبانى وكأس إسبانيا موسم 1961/1962، وذلك عن عمر ناهز 80 عاما.

وقال النادي فى بيان عبر موقعه الرسمى للنادي ومنصاته على السوشيال ميديا،"يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أنطونيو خينتو، شقيق رئيسنا الفخري فرانسيسكو خينتو، الذي دافع عن قميصنا فى الموسم 1961-1962".

واختتم النادى بيانه، بالقول،"توفي أنطونيو خينتو عن عمر يناهز الثمانين، وينقل ريال مدريد تعازيه إلى جميع المدريديسمو".

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