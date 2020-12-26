العراق يسجل أقل معدل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أشهر

2020/12/26 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (26 كانون الأول 2020)، تسجيل أقل معدل لإصابات فيروس كورونا في عموم العراق، كأدنى حصيلة منذ أشهر.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق سجل اليوم أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ أشهر"، لافتة إلى أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت اليوم، بلغ 836 إصابة".

وأضافت الوزارة بحسب بيان موقفها الوبائي اليومي، أن "الصحة أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 34949 فحصاً، حيث بلغ عدد الفحوص الكلية 4369122 نموذجاً".

وتابعت، أن "الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية 12 حالة، وحالات الشفاء بلغت 1390".

واكد البيان، أن "عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 530262 بنسبة تعاف بلغت 89.8 بالمئة، ومجموع حالات الإصابة بلغت 590779، والعدد الكلي للوفيات ارتفع إلى 12767".

يتبع .



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