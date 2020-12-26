القبض على متهم بجريمة القتل العمد و (17) قضية مخدرات في ميسان

2020/12/26 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على متهم بجريمة القتل العمد لارتكابه جريمة قتل احد المواطنين و(17) قضية مخدرات في احدى مناطق محافظة ميسان".وذكر بيان لمديرية الشرطة ان مفارز قسم مكافحة الإجرام في مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القت القبض على متهم مطلوب لارتكابه جريمة قتل أحد المواطنين، و (17) قضية مخدرات، ./انتهى

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