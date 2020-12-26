الداخلية تنفي معلومات واردة بكتاب مزور عن تسليم أحد المطلوبين

2020/12/26 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت وزارة الداخلية، معلومات واردة بكتاب مزور عن تسليم أحد المطلوبين.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشان تسليم أحد المتهمين بعد تداول كتاب مزور جملة وتفصيلا تضمن معلومات كاذبة حول عزم الوزارة تسليم المطلوب".وأكدت وزارة الداخلية أن ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها هي حالة ليست بجديدة تهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم ابطال الداخلية في قيامهم بواجبهم وحرصهم على أمن واستقرار العراق مبينة انها لن تدخر جهدا في تقديم اولئك المزورين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل./انتهى7

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