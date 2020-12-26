الخزعلي يعلق على احداث بغداد ومقاومة الاحتلال

2020/12/26 | 15:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت حق المقاومة بإنهاء التواجد الامريكي وعدم استهداف البعثات الدبلوماسية....

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