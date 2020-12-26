2020/12/26 | 15:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/26 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل اقل عدد اصابات بفيروس كورونا منذ اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).