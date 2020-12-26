2020/12/26 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اقترب مدافع نادي زاخو الرياضي، وليد سالم من العودة الى صفوف الشرطة في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من سالم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدافع وليد سالم وبعد تقديمه مستويات مميزة مع زاخو في الدوري الممتاز، تعتزم ادارة نادي الشرطة اعادته لصفوف الفريق”.

واوضح أن “الهيئة الادارية لم تجد البديل المناسب للاعب علاء مهاوي بالتالي قررت مفاتحة وليد سالم من اجل اقناعه بالعودة الى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة”.

يذكر ان سالم انتقل من صفوف الشرطة الى زاخو في الانتقالات الصيفية الماضية.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وليد سالم يقترب من العودة للقيثارة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وليد سالم يقترب من العودة للقيثارة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).