وفاة لاعب سابق في نادي ريال مدريد

2020/12/26 | 15:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وفاة أنطونيو خينتو، شقيق الرئيس الفخري للنادي الملكي فرانسيسكو خينتو، الذي لعب في صفوف الفريق فى بداية ستينيات القرن الماضي، وحصل مع الفريق على بطولتي الدوري الإسباني وكأس إسبانيا موسم 1961/1962، وذلك عن عمر ناهز 80 عاما.

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