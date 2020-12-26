وزارة الصحة تسجل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/26 | 15:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل أقل معدل لإصابات فيروس كورونا في عموم العراق، كأدنى حصيلة منذ أشهر.

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