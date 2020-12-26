الصحة: الإصابات المسجلة بكورونا هي الأقل منذ أشهر

2020/12/26 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل اقل عدد اصابات بفايروس كورونا منذ اشهر.

وذكرت الوزارة في بيان أن “العراق يسجل اقل عدد اصابات بفايروس كورونا منذ اشهر حيث بلغ عدد الاصابات اقل من الف اصابة (٨٣٦) اصابة فقط اليوم السبت”.

وفيما يلي الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم السبت:

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