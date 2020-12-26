غباء أنجيلا ميركل وذكاء السيسي! - محمد عبد المجيد

2020/12/26 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد تخيلت أن الرئيس السيسي أرسل إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسالة عتاب بعد تخليها عن رئاسة الحزب، فجاء العتاب على النحو التالي:لم يخطر على ذهني أنكِ بعد ثمان عشرة سنة في رئاسة الحزب لأقوى دولة في أوروبا تغادرين مقعدا تدفأ بكِ،وتحتفظين فقط بمنصب المستشارة.ما رأيت في حياتي غباءً مثل هذا!تُقيمين في شقة متواضعة بالقرب من مكتب الرئاسة بدلا من شراء قصر واستراحة في كل مدينة ألمانية، وحتى ......





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