فيلم -جزيرة روزا - فيلم للحالمين وصرخة من اجل الحرية . - علي المسعود

2020/12/26 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود فيلم " جزيرة روزا ": فيلم للحالمين وصرخة من اجل الحرية .



Film Rose Island - - 2020علي المسعودأصبح عام 1968 مرادفاً لأكبر حركة احتجاج عالمية في القرن العشرين، سواء في سان فرانسيسكو أو باريس أو طوكيوأو ساوباولو أوالجزائرأو برلين .



احتج الشباب حول العالم على الهياكل الاجتماعية السائدة والظلم ، وشهد العالم أحداثاً عدة غيرت مجرى التاريخ بينها ربيع براغ ، والاضطرابات العنصرية التي ......





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