احتفال المسلمين بعيد الميلاد

2020/12/26 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع حلول عيد الميلاد في كل عام، يبدأ الجدل حول جواز تهنئة المسيحيين في عيدهم ومشاركة مراسم الاحتفال، بالتزامن مع حملات انتقاد حتى تصل إلى التجريح الشخصي بحق من يبادر بالتهنئة، وكان أبرزهم لهذا العام نجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، الذي نشر صورة لاحتفاله وأسرته بعيد الميلاد، إلى جانب شجرة العيد ومجموعة من الهدايا في منزله.

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