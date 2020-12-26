العراق يعلن نيته رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يومياً

2020/12/26 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة النفط، السبت، نيتها رفع طاقة تصدير النفط إلى 6 مليون برميل يوميا بحلول 2023.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2020) إن "زيارته إلى مستودعات الفاو النفطية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير النفط إحسان عبد الجبار لمتابعة مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي والتي تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانى الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء (24 ) خزان بطاقة (58) الف تهدف إلى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من (3،5) مليون برميل إلى (6) مليون برميل باليوم بعد عام 2023".

وأشار إلى "ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا".

وأكد الحطاب، أن "الوزارة حققت نسبة عالية من برنامج تنفيذ هذه المشاريع سواء الاعمال المناطة بشركة المشاريع النفطية او شركة ابن ماجد" لافتا إلى أن "هذه المشاريع تشمل إنشاء وبناء محطات توليد كهربائية ومضخات توربينية أفقية ومضخات مساعدة عمودية وأنابيب ومحطات وأجهزة سيطرة ومنظومات إطفاء فضلا عن تأهيل المعدات المتوقفة وغير ذلك".

وتابع ، أن "الوزارة تهدف أيضا إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى مؤانى الصادرات النفطية ، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية".

وبحسب البيان، أوضح مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة إن "أهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية، وتحقيق انسيابية عالية ، وبما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلاً".

فيما أكد مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس على "أهمية الجهد الوطني في تنفيذ هذه المشاريع المعقدة ، وفق المواصفات النوعية المطلوبة وان شركته تنفذ (16) خزان بطاقة (58) متر مكعب للخزان الواحد ، وان شركة بن ماجد تنفذ (8) خزانات بطاقة (58)متر مكعب .فضلا عن المشاريع الملحقة بها".

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